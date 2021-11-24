На Буковині пасинок до смерті побив свого вітчима

У Чернівецькій області 36-річний чоловік убив свого вітчима.

Поліцейські виявили у будинку за місцем проживання тіло 63-річного чоловіка. Судово-медичний експерт виявив тілесні ушкодження, які, очевидно, вказували на насильницьку смерть буковинця.

Правоохоронці з’ясували, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виникла суперечка, під час якої молодик наніс удар тупим предметом по голові вітчима. Від отриманих травм чоловік помер.

Поліцейські затримали підозрюваного, зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. // Вартові еспресо