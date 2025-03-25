У Вінниці викрили жительку Донеччини, яка перевозила понад 500 згортків з наркотою

Вранці 23 березня патрульні зупинили автомобіль, у якому їхала зловмисниця. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили партію з речовинами кристалічного та рослинного походження. Слідчі повідомили жінці про підозру.

За словами начальника відділення поліції № 1 Вінницького РУП Владлена Рачкована, до поліції надійшла оперативна інформація про зберігання 26-річною фігуранткою партії заборонених речовин з метою подальшого збуту. Під час перевірки відомості підтвердились. У салоні авто Nissan Almera, яким керував 21-річний водій, та у сумці жінки слідчо-оперативна група виявила понад 500 поліетиленових згортків з речовинами рослинного та кристалічного походження, а також електронні ваги.

У ході невідкладного обшуку за місцем тимчасового проживання слідчі вилучили зіп-пакети різного розміру з вмістом кристалічної речовини. Загальна маса вилученого становить близько 1 кг кристалічної речовини та 300 грамів речовини рослинного походження.

Фігурантку затримали у процесуальному порядку. Речові докази направили на експертизу.

За процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури слідчі відділення поліції № 1 Вінницького райуправління повідомили правопорушниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області