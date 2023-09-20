7 членів організованої злочинної групи наркоторговців перебуватимуть під вартою

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили орендовану квартиру, яку організатор з метою конспірації використовував як «склад» наркотиків. Наступні 12-ть років фігуранти можуть провести за ґратами.

Нагадаємо, що оперативники затримали організовану злочинну групу в столиці з мільйонним прибутком від незаконної діяльності.

Вчора, 19 вересня, працівники управління боротьби із наркозлочинністю столичного главку під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Києва встановили квартиру, яку орендував один із затриманих.

Організатор з метою конспірації використовував приміщення, як «склад» наркотичних засобів та психотропних речовин, для подальшого збуту через телеграм-канал під назвою дитячої гри «Маріо».

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у м. Києві Олександра Дибова, правоохоронці викрили склад наркотиків на суму близько 4 000 000 гривень:

«Ми провели невідкладний обшук за місцем зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин. У ході слідчих дій виявили та вилучили 500 грамів наркотичного засобу – кокаїн, 427 пігулок з психотропною речовиною – MDMA (екстезі), 50 грамів мефедрону, марки ЛСД, електронні ваги, пакети для фасування. Крім того, Шевченківський районний суд столиці обрав організатору злочинної групи та двом співучасникам запобіжні заходи тримання під вартою без альтернативи, а іншим з можливістю внесення застави до 1 000 000 гривень».

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва