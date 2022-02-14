Замість 20 тисяч штрафу корумпований держвиконавець отримав 5 років в’язниці

Хмельницький апеляційний суд засудив ексначальника відділу державної виконавчої служби райуправління юстиції до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, окрім житла.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 7 лютого.

У грудні 2016-го до держвиконавця звернувся чоловік, який, придбавши автомобіль, виявив, що він арештований виконавчою службою. Після придбання машини колишній власник дав покупцю постанову про зняття арешту, яка була підписана в.о. начальника Красилівського РВ ДВС ГТУЮ у Хмельницькій області. Але пізніше у сервісному центрі МВС чоловік дізнався, що арешт все ще не скасовано. Відтак новий власник звернувся у ДВС, щоб з’ясувати, чому авто досі під арештом.

Як пояснив потерпілий, начальник відділу ДВС написав на аркуші паперу, що за повторну постанову про зняття арешту треба заплатити 6000 гривень. Через два дні громадянин під контролем правоохоронців передав гроші.

Чиновника затримали і на його долонях були сліди аерозолю, яким обробляли гроші. Початково йому інкримінували отримання хабара у поєднанні з вимаганням (ч.3 ст.368 ККУ). Але суд перекваліфікував обвинувачення, виключивши вимагання і покарав штрафом у 20 тисяч 400 гривень

Адвокат подав апеляцію, наполягаючи на виправданні або ж перекваліфікації дій свого підзахисного на шахрайство чи службове підроблення.

Сам же обвинувачений не заперечував одержанні грошей, але говорив, що сприйняв це як подяку за те, що радив заявнику, що робити.

Прокурор вважав рішення суду несправедливим і покарання надто м’яким.

У підсумку апеляційний суд погодився, що чиновник ДВС таки вимагав хабар. Суд врахував показання потерпілого, що мало місце вимагання неправомірної вигоди з погрозою використання свого становища.

Доводи з приводу провокації злочину апеляційний суд вважає необґрунтованими, оскільки ніяких даних про можливе підбурювання у матеріалах справи не вбачається і захист таких конкретних фактів не навів.