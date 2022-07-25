7 разів судимого волинянина взяли під варту за черговий злочин

За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 32-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, сім разів до цього судимий чоловік увечері 20 липня 2022 року викрав жіночу сумку з телефоном, грошима та іншими цінностями, завдавши її власниці майнової шкоди на понад 67 тисяч гривень.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкцією ч. 4 ст. 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану на території України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Пресслужба обласної прокуратури