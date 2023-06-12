Житель Дніпропетровщини убив родича в ході конфлікту на ґрунті розподілу нерухомості

Під час бійки нападник завдав 44-річному родичу численних ударів. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Злочин стався 10 червня в одному з приватних домоволодінь у місті Тернівка. Поліцейські з’ясували, що напередодні потерпілий разом дружиною прийшли в гості до родичів. Наступного дня між чоловіками виник конфлікт на ґрунті розподілу нерухомості, який згодом переріс у бійку. 40-річний зловмисник побив потерпілого, а потім металевою трубою завдав смертельних ударів.

З місця поліцейські вилучили знаряддя злочину. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського РВП