Доставляли наркотики по всій столиці: затримано організовану групу наркозбувачів

До злочинної групи увійшли п’ятеро осіб, серед яких був організатор та четверо кур’єрів, які доставляли наркотики замовникам. Наркобізнес може обернутися для фігурантів дванадцятьма роками ув’язнення.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління столичного главку поліції за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито організовану злочинну групу, яка займалася збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території столиці.

«В ході досудового розслідування ми встановили, що до наркобізнесу причетні п’ятеро осіб, які вже раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочинів. Ними виявилися місцеві мешканці 1989, 1993, 2001 та 2002 років народження. Лідером угруповання, який організував наркобізнес та залучив інших осіб був 21-річний киянин, інші четверо – виконували ролі так званих кур’єрів, які доставляли наркотики замовникам по всій столиці» – повідомив заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Києва Богдан Власюк.

За місцями мешкання фігурантів проведено 48 обшуків, в ході яких вилучено кокаїн, канабіс, пігулки МДМА, більше 8 тисяч пігулок невідомого походження, мобільні телефони, ноутбуки, 4 автомобілі, а також гроші у сумі 6200 доларів США, 1020 євро та 11300 гривень, які зловмисники отримали внаслідок злочинної діяльності.

Правопорушників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Усім затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Наразі вирішується питання щодо застосування підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Учасникам злочину загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва