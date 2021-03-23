7 років 6 місяців позбавлення волі: засуджено фастівчанина, який зарізав пасажира електрички

Фастівською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні відносно 56 – річного чоловіка у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень пасажиру електропоїзду (ч. 1 ст. 121 КК України).

Нагадаємо, що інцидент стався влітку 2019 року.

Після приїзду на кінцеву станцію між пасажирами електропоїзду сполученням Київ – Фастів виникла сварка, у ході якої, засуджений вдарив ножем свого опонента. Постраждалий помер на місці події до приїзду швидкої.

Фастівським міськрайонним судом Київської області чоловіка визнано винним у вказаних злочинах та засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Пресслужба Київської обласної прокуратури