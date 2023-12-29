7 років проведе за гратами ґвалтівник двох жінок

Охтирською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 33-річного чоловіка за зґвалтування двох жінок, незаконне проникнення до житла та присвоєння повноважень службової особи.

У суді доведено, що 4 листопада 2023 року в нічний час обвинувачений через пошкоджене вікно заліз до приватного будинку в м. Тростянець, де, застосовуючи насильство та наносячи удари, зґвалтував 72-річну жінку.

Співробітники поліції оперативно встановили особу нападника та затримали його. У ході слідства також було встановлено, що чоловік причетний іще до одного зґвалтування, яке сталось за декілька днів до цього. Тоді він у нічний час постукав у двері приватного будинку, представившись правоохоронцем, вимагав, щоб його впустили. Після відмови вибив вікно, заліз у будинок та зґвалтував 52-річну жінку.

Обвинувачений провину свою визнав повністю. За вироком суду його визнано винним у зґвалтуванні, незаконному проникненні до житла, присвоєнні владних повноважень та засуджено до 7 років позбавлення волі (ч. 1 та ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 162 та ч. 1 ст. 353 КК України).

Сумська обласна прокуратура