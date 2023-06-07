7 років ув’язнення за сексуальне насильство стосовно дев’ятирічної дівчинки отримав мешканець Кіровоградщини

За принципової позиції ювенальних прокурорів Олександрійської окружної прокуратури 35-річного чоловіка визнано винним у вчиненні злочину сексуального характеру щодо неповнолітньої дитини (ч.4 ст.153 КК України).

Подія сталася у травні 2021 року в одному із сіл Олександрійської громади.

Прокурор у суді довів, що обвинувачений, проживаючи по сусідству з потерпілою та товаришуючи з батьками дитини, у той вечір перебував у своєму домоволодінні разом з потерпілою дівчинкою. Там він зняв з дитини білизну та вчинив щодо неї сексуальне насильство.

У ході судових слухань справи засуджений вину не визнав. Незважаючи на це, прокурор надав суду достатню кількість доказів його вини у скоєному злочині, зокрема, показання потерпілої сторони, свідків, допитаних у судовому засіданні, а також досліджені у ході судового слідства матеріали кримінального провадження.

Вироком Петрівського районного суду чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 7 років позбавлення волі.

Крім того, ухвалено рішення про включення інформації стосовно засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Прокуратура вважає вирок суду справедливим.

Кіровоградська обласна прокуратура