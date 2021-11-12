Судитимуть громадянку Великобританії та двох спільників, які організували у Києві викрадення громадянина Латвії

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно організованої групи осіб, які викрали чоловіка та незаконно його утримували, вимагаючи повернути неіснуючий борг (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий, 45-річний громадянин Латвії, спільно із своєю знайомою 49-річною громадянкою Великобританії прилетіли у Київ та на її прохання поїхали у місто Бориспіль.

Приїхавши за адресою, «туристи» зайшли у будинок, де їх зустріли двоє чоловіків. Застосувавши фізичну силу до потерпілого, шляхом нанесення множинних ударів в різні частини тіла, зловмисники повідомили йому, що той нібито заборгував значну суму грошей та повинен негайно їх повернути.

У подальшому потерпілий, будучи утримуваним більше доби, та маючи реальні побоювання за своє життя та здоров’я, перерахував на розрахункові рахунки знайомої понад 15 тис. фунтів стерлінгів.

Отримавши бажане, зловмисники відпустили потерпілого.

У ході проведених першочергових розшукових заходів правоохоронці встановили на затримали членів організованої групи. Організатором викрадення виявилася вказана знайома потерпілого, яка підмовила на вчинення злочину двох місцевих мешканців 1975 та 1977 р.н.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області для розгляду по суті.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчими СВ Солом’янського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження УСР у м. Києві ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура