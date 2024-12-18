7 років ув’язнення за вбивство дружини отримав мешканець Полтавського району

За публічного обвинувачення Диканської окружної прокуратури мешканця Полтавського району визнано винним в умисному вбивстві дружини (ч. 1 ст. 115 КК України).

Його засудили до 7 років позбавлення волі із застосуванням примусових заходів медичного характеру за місцем відбування покарання.

Доведено, що в березні 2020 року чоловік, перебуваючи у власній оселі, під час сварки з дружиною звалив її на підлогу, завдав кулаками численних ударів у голову, а в подальшому схопив руками за шию і задушив.

Після скоєного він подзвонив у поліцію, витягнув тіло з будинку на подвір’я, вклав у руки покійної ніж, імітуючи напад дружини та свою самооборону.

Окрім цього, обвинувачений намагався вчинити самогубство, але правоохоронці, які прибули на виклик, врятували йому життя.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури