7 років за ґратами проведе жителька Херсонщини за участь у проведенні псевдореферендуму

За публічного обвинувачення прокурорів Олешківської окружної прокуратури суд визнав винною жительку Херсонської області у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Їй призначено покарання — 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доведено, що у період із 23 по 27 вересня 2022 року засуджена добровільно брала участь у проведенні так званого «референдуму» щодо приєднання тимчасово окупованої частини Херсонщини до складу рф.

З урною для голосування та бюлетенями вона виїжджала на сільськогосподарські угіддя поблизу сіл Ромашкове, Дніпровське, Софіївка та Широка Балка Херсонського району, де працювали місцеві мешканці, з метою їх залучення до участі у «референдумі». Під час виїздів здійснювала облік громадян України, які брали участь у псевдоголосуванні, та видавала їм бюлетені.

До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою.