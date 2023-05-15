$70 000 за «позитивну» будівельну експертизу брав посадовець Одеського НДІ судових експертиз
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури одного з заступників директора Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України викрито на зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За даними слідства, посадовець вимагав від директора підприємства 70 000 доларів США за вплив на експертів ОНДІСЕ за складення позитивного висновку будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні за фактом заволодіння бюджетними коштами під час будівництва школи та дитсадочка у передмісті Одеси.
Правоохоронці задокументували низку зустрічей підприємця з віцедиректором, під час яких останній обговорював суму неправомірної вигоди та подальший перебіг подій щодо експертизи.
Одразу після передачі неправомірних коштів через посередника посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у Миколаєві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.