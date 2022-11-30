Прихильнику «руського миру», який «замінував» будівлю ОПУ, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 51-річному киянину за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади.

Установлено, що увечері 28 листопада 2022 року невідома особа повідомила на спецлінію Національної поліції «102» про замінування будівлі Офісу Президента України по вул. Банковій у Києві.

В результаті вжитих слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили особу «мінера» та затримали його. Причину свого вчинку чоловік пояснив невдоволенням через відключення електроенергії.

За місцем проживання 51-річного підозрюваного, який виявився прихильником «руського миру», вилучено мобільний телефон із сім-картою, за допомогою яких він зробив неппавдиве повідомлення про «замінування», а також комуністичну символіку та георгіївські стрічки.

Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Перевіряється причетність підозрюваного до інших правопорушень.

Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 8 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура