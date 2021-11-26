8,5 років за ґратами проведе чоловік за вбивство вітчима
За публічного обвинувачення Кам’янської окружної прокуратури Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська громадянина визнано винним у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді 8,5 років позбавлення волі.
Встановлено, що у серпні 2020 року після вживання алкогольних напоїв між чоловіком та його вітчимом виникла сварка, яка згодом переросла у бійку.
Під час конфлікту він схопив кухонний ніж та наніс потерпілому удар у живіт, спричинивши несумісне з життям тілесне ушкодження.
Вину обвинувачений визнав повністю.
За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet