8,5 років за ґратами проведе чоловік за вбивство вітчима

За публічного обвинувачення Кам’янської окружної прокуратури Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська громадянина визнано винним у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді 8,5 років позбавлення волі.

Встановлено, що у серпні 2020 року після вживання алкогольних напоїв між чоловіком та його вітчимом виникла сварка, яка згодом переросла у бійку.

Під час конфлікту він схопив кухонний ніж та наніс потерпілому удар у живіт, спричинивши несумісне з життям тілесне ушкодження.

Вину обвинувачений визнав повністю.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури