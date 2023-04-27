Уродженець РФ з-за ґрат одеської колонії «продавав» людям неіснуючі телефони

33-річний правопорушник був засуджений до п’яти років позбавлення волі за скоєння ряду крадіжок. Тепер йому загрожує ще додаткових три роки ув’язнення.

Правоохоронці встановили, що ув’язнений в інтернет-мережі пропонував громадянам придбати телефон відомої марки за привабливо низькою ціною на умовах передоплати. Коли ж «торговець» отримував від покупців гроші, то припиняв із ними зв’язок.

Всього за кілька днів у такий спосіб зловмисник ошукав дев’ятьох громадян, які перерахували йому по 400 гривень.

«Поліцейські вилучили у фігуранта мобільний телефон, за допомогою якого він здійснював неправомірні дії. На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно. Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке тягне за собою її санкція, – позбавлення волі на строк до трьох років», – повідомив старший слідчий у справі Геннадій Грозов.

Заходи проводили співробітники відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1, державної установи «Одеська виправна колонія № 14» під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Поліцейські застерігають громадян бути особливо уважними під час покупок у мережі Інтернет, зокрема, вивчати середню вартість товарів на ринку і не спокушатися їхньою надто низькою ціною. Також для убезпечення себе від шахраїв сплачуйте гроші за покупку лише після її отримання.

ГУ Національної поліції в Одеській області