Под Днепром мужчина погиб при попытке разобрать боеприпас

В селе Новолатовка Днепропетровской области мужчина подорвался при попытке разобрать боеприпас времен Второй мировой войны. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Взрыв произошел 6 июля, около 19.30, во дворе частного дома 33-летнего местного жителя по улице Вишневой. Мужчина разбирал взрывоопасный предмет (предположительно, устаревший артиллерийский снаряд АС-152 мм), который взорвался. В результате потерпевший погиб на месте, возгорания и разрушений конструкций дома не было. На месте работали правоохранители и специалисты взрывотехнической службы. Факт зарегистрировали в порядке, определенном законодательством. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Если вы наткнулись на неизвестные предметы, похожие на взрывоопасные, необходимо соблюдать определенные правила, чтобы уберечь от опасности себя и окружающих, а именно: