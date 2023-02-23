8 і 12 років за ґратами проведуть троє громадян, які інформували окупантів про місця зосередження бойової техніки на Донеччині

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судами ухвалено вироки трьом громадянам України за колабораційну діяльність і поширення інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 114-2 КК України). Двох із них засуджено до 8, ще одного – до 12 років позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що у квітні 2022 року мешканець м. Лиману надсилав з власного телефону через месенджер представнику НЗФ «ДНР» інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ на території міста. Крім того, він повідомляв про переміщення військової техніки та розташування вогневих позицій українських захисників.

Інший засуджений з червня по вересень 2022 року аналогічним чином передавав учасникам так званої оперативної групи прихильників «руського миру», серед яких є представники псевдореспубліки, ФСБ та ГУР РФ, дані про маршрути переміщення танків, БМП і гаубиць ЗСУ по м. Покровську.

Третій «співпрацював» зі збройними формуваннями держави-агресора у червні 2022 року. Маючи стійкі проросійські погляди, він через месенджер надавав окупантам комплекс «агентурних послуг».

Це були скріншоти мап, координати, текстові і голосові повідомлення, а також відео. Демонструючи вірне «служіння» державі-агресору, засуджений доповідав про переміщення і місця дислокації українських підрозділів у Мирнограді, Покровську та у Покровському районі.

Більше того, у своїх коментарях в закритій групі покровчанин закликав знищувати відмічені ним на мапах місця та «випалювати» їх разом із військовослужбовцями. А після ракетних обстрілів населених пунктів оперативно відправляв окупантам відеопідтвердження влучань.

Досудові розслідування здійснювались ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора