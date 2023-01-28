8 років позбавлення волі за смертельне побиття батька отримав житель Сосниці на Черніговщині

Чернігівським апеляційним судом залишено без змін вирок Сосницького районного суду стосовно 45-річного мешканця смт. Сосниця за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у грудні 2020 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, посварився з батьком та завдав йому не менше 15 ударів по голові, грудній клітині та верхніх кінцівках дерев’яною палицею з металевим наконечником. Такі дії призвели до травматичного шоку та смерті потерпілого.

Під час судового розгляду сторона захисту наполягала на непричетності обвинуваченого до побиття. Проте, заслухавши позицію прокурора, який наполягав на законності вироку суду першої інстанції, Чернігівський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисника, визнавши його доводи необґрунтованими.

Вирок набрав законної сили. До направлення в установу виконання покарань засуджений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури