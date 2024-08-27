8 років тюрми з конфіскацією майна – прокурори відстояли вирок громадянці РФ

За принципової позиції прокурорів Чернівецької обласної прокуратури Чернівецький апеляційний суд залишив без змін вирок громадянці країни-агресора за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, пропаганду війни та виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 110, ст. 436, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Їй призначено покарання у порядку заочного судочинства – 8 років позбавлення волі з конфіскацією у дохід держави майна, а саме приміщення критого ринку та квартир у Чернівцях.

Жінка тривалий час проживала на території Чернівецької області, де займалась підприємницькою діяльністю, а у 2016 році виїхала до росії. У своїх соціальних мережах вона пропагує антиукраїнські наративи, виправдовує та підтримує злочинні дії рф в Україні, закликаючи об’єднатись довкола міжнародного злочинця путіна.

З вироком суду сторона захисту не погодилась та подала апеляційну скаргу, вимагаючи скасувати конфіскацію майна та призначити новий судовий розгляд.

Однак прокурори довели, що рішення суду першої інстанції є законним, а призначене покарання справедливим.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура