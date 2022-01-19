Підозрюваного у вбивстві 74-річного пенсіонера триматимуть під вартою
За клопотанням Бучанської окружної прокуратури суд обрав громадянину, підозрюваному у вбивстві 74-річного чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ч. 1ст. 115 КК України).
За даними слідства, 17 січня в Бучанському району підозрюваний прийшов до квартири потерпілого, де вони спільно вживали алкогольні напої. Згодом між чоловіками виник конфлікт у ході якого 36-річний гість наніс пенсіонеру множинні удари кулаками та ногами по голові й тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.
Досудове розслідування здійснюється Бучанським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet