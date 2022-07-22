Хабарі за видачу дозволів: на Дніпропетровщині затримали посадовця управління водного господарства

Фігурант вимагав від підприємця 35 000 гривень неправомірної вигоди за дозвіл на спеціальне водокористування – для запровадження зрошувальних систем, необхідних у господарській діяльності.

Припинили корупційну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції. До її організації причетні посадовці міжрайонного управління водного господарства. За винагороду вони сприяли в безперешкодному отриманні дозволів, видача яких належить до компетенції служби.

Так, з місцевого підприємця зловмисники вимагали 35 000 гривень неправомірної вигоди за дозвіл на спеціальне водокористування – для запровадження зрошувальних систем, необхідних у господарській діяльності.

Вчора, 21 липня, оперативники УСР та слідчі Нікопольського районного управління поліції затримали одного із фігурантів під час отримання частини коштів – 10 000 грн. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру і його спільникові.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Нікопольська окружна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України