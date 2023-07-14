Суд арештував генерального секретаря Української асоціації футболу Запісоцького
Суд арештував на 60 діб підозрюваного в розкраданні коштів генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцього без альтернативи застави.
Про це повідомив співрозмовник УП в правоохоронних органах.
Рішення виніс Шевченківський районний суд Львова 14 липня.
Також ухвалено, що застава в розмірі 9 млн 880 тисяч грн, внесена за Запісоцького компанією УАФ Маркетинг в листопаді 2022 року, стягується в дохід держави.
Прокрорами також внесено клопотання про відсторонення Запісоцького від займаної посади. Його суд розгляне найближчим часом.
Суд також має розглянути аналогічне клопотання про відсторонення від посади президента УАФ Андрія Павелка.
13 липня правоохоронці затримали генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцього з метою доставити в суд.
Передісторія:
- 2022 року президент Української асоціації футболу Андрій Павелко та генеральний секретар асоціації Запісоцький отримали підозри про розкрадання коштів у провадженні про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів, яке Національне антикорупційне бюро розслідувало у 2018 році.
- Їм було обрано запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 9,9 млн грн кожному. Застава була внесена.
- 16 червня 2023 року суд змінив запобіжний захід Павелку і заарештував його на 60 діб. Термін дії ухвали про усунення Павелка з посади закінчився (суд не зміг розглянути його продовження у відведені терміни) і зараз Офіс генпрокурора подав нове клопотання.
- Сторона звинувачення зазначала, що Запісоцький не з’являється на засідання суду. Адвокат у справі УАФ Денис Бугай стверджував, що Запісоцький не ухилявся від суду. За його даними, його підопічного викликали у військкомат, де той пройшов військово-лікарську комісію.