У Павлограді 55-річна жінка нанесла місцевому мешканцю множинні ножові поранення

Злочин стався 5 вересня близько 21:30 в квартирі багатоповерхівки по вул. Дніпровській у Павлограді.

Поліцейські встановили, що між 50-річним потерпілим та його знайомою сталася сварка, під час якої жінка схопила ножа та нанесла поранення у тулуб та грудну клітину потерпілому. Із тілесними ушкодженнями його доставили до медичного закладу для надання допомоги.

Проведеними заходами правоохоронці Павлоградського районного відділу поліції встановили місцеперебування 55-річної жінки. Наразі її доставили до відділу поліції.

За даним фактом слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Слідство триває.

Слід зазначити, що жінка вже відбувала покарання за вчинення аналогічного злочину.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції