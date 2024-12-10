Хуліганам з міста Південне, які в магазині привели в дію димовий пристрій, загрожує кримінальна відповідальність

Їхні дії слідчі кваліфікували як хуліганство, вчинене групою осіб. Максимальне покарання за цей злочин – позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Вчора вдень троє відвідувачів крамниці привели в дію димовий пристрій, що призвело до задимлення приміщення. Працівники магазину евакуювали відвідувачів і викликали співробітників Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

На місце події прибули фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та слідчо-оперативна група відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2.

Попередньо правоохоронці встановили, що сталося спрацювання піротехнічного виробу, ймовірно 30-міліметрового реактивно-сигнального патрона. Слідчі вилучили використаний правопорушниками пристрій, розпочали провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України і направили речовий доказ на експертизу.

Правопорушників поліцейські встановили та розшукали за кілька годин. Ними виявилися місцеві жителі 32, 33 та 36 років.

Фігуранти пояснили, що вживали разом алкогольні напої, а коли йшли в магазин, щоб докупити спиртне, по дорозі нібито знайшли невідомий пристрій, схожий на димову шашку, яку забрали з собою. А у крамниці вони нібито випадково привели її в дію і втекли.

Слідство триває.

Після встановлення всіх обставин події та збору доказів вирішуватиметься питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру.

Одеське районне управління поліції № 2