На Львівщині затримали вбивцю таксиста. Каже – мстився за смерть брата (фото)

На Львівщині затримали іноземця, який вбив 62-річного жителя м. Дрогобич та залишив труп загиблого в його ж автомобілі. Потерпілий працював таксистом.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку.

Працівниками управління карного розшуку спільно з оперативниками Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області за допомогою можливостей інших оперативних служб проведено комплекс заходів та встановлено, що зловмисник декілька днів слідкував за майбутньою жертвою.

Крок за кроком, розплутуючи «клубок» подій було зрозуміло, що злочин продумано до дрібних деталей, а мотиви вчинення — дуже особисті.

Вбивця, знаючи розпорядок дня потерпілого таксиста, винайняв його для поїздки на кладовище, де цинічно і холоднокровно позбавив життя. Після вчиненого — пішов до могил своїх родичів.

За результатами проведення оперативних заходів встановлено особу вбивці — 60-річний раніше судимий громадянин іншої держави, який спеціально приїхав до м. Дрогобич заради помсти. Чоловіка затримано посеред ночі під час спроби втекти.

Затриманий у вчиненні злочину зізнається та звинувачує вбитого ним чоловіка у давній смерті свого брата. Реальні мотиви встановлять слідчі під час досудового слідства.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу — тримання під вартою. // Надзвичайні новини