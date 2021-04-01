9 разів вдарив ножем: вбивство 19-річної студентки у Львові

Зі слів затриманого, він приревнував свою кохану і тому дев’ять разів вдарив її ножем.

Відомо, що у Львові затриманий не проживав, приїжджав сюди час від часу для зустрічей з Дарьєю. Кілька тижнів тому пара посварилися, хлопець забрав у дівчини телефон, і вона написала на нього заяву у поліцію. Але через кілька днів Дарья забрала заяву, пояснивши, що у неї немає претензій до хлопця.

Дарья та її хлопець зустрічалися близько двох років, кажуть поліції. У переддень вбивства пара винайняла квартиру на добу, а пізніше продовжила перебування ще на день. Перед трагедією ніхто з них не розпивав алкоголь. Тіло дівчини знайшли в одній із кімнат з дев’ятьма ножовими пораненнями у ділянці грудної клітки.

«Бойфренд 19-річної Дарьї, знаючи, що на вході в будинок є камера, втікав через вікно. Сам він не працює, займався програмуванням», – розповів Павло Гарасим.

Підозрюваного у вбивстві 19-річного мешканця Житомира затримали в одному з хостелів Східниці, де він переховувався. Спершу хлопець втік зі Львова до Дрогобича, а звідти до Східниці. // Вартові еспресо