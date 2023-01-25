9 років ув’язнення отримала жінка, яка під виглядом соцпрацівниці обікрала пенсіонерку

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської окружної прокуратури винесено вирок 34-річній жительці Дніпропетровщини за крадіжку ( ч.2 ст. 185 КК України).

Прокурори в суді довели, що у листопаді 2020 року неодноразово судима за злочини проти власності жінка разом із своєю знайомою обікрали пенсіонерку у місті Бурштині. Спільниці представились працівницями соціальної служби та, ввійшовши в довіру старенької, винесли з помешкання мобільний телефон і грошові кошти.

За сукупністю вчинених кримінальних правопорушень суд призначив жінці 9 років ув’язнення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура