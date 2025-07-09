9 років ув’язнення отримав волинянин за умисне вбивство

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 68-річного жителя Ковеля винуватим у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Доведено, що увечері 18 грудня 2024 року нетверезий чоловік у квартирі будинку на вулиці Заводській у Ковелі під час конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, жорстоко побив 60-річну знайому металевою тростиною, завдавши травм, від яких вона померла на місці події.

Суд призначив волинянину, який перебуває під вартою, покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури