9 років за ґратами проведе експоліцейський за смертельну ДТП

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури колишнього начальника сектору одного із районних відділів поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб та у завідомому залишенні у небезпеці (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Доведено, що у квітні 2022 року посадовець за кермом автомобіля «Renault» на автодорозі «Львів-Шегині», рухаючись у напрямку м. Мостиська, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковим автомобілем «ВАЗ».

Після зіткнення, поліцейський, будучи законом зобов’язаним надати невідкладну допомогу, втік з місця події, залишивши потерпілих напризволяще.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє людей, двоє – отримали різної тяжкості тілесні ушкодження.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури