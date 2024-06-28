9 років за ґратами проведе житель Сарненщини, який побив до смерті знайомого
Прокурор Сарненської окружної прокуратури в суді довів вину жителя Сарненщини у заподіянні тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).
Суд призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.
Прокурор, зокрема, довів, що у січні 2020 року поблизу кафе в селі Велике Вербче, Сарненського району, між двома чоловіками виник конфлікт. У ході з’ясування стосунків обвинувачений, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, побив руками і ногами потерпілого. Від отриманих травм 54-річний чоловік помер на місці події.
27-річний зловмисник навіть в судовому засіданні своєї вини не визнав.
Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
За матеріалами Сарненської окружної прокуратуриTweet