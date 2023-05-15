$9 тис. за «білий квиток» для виїзду за кордон – викрито правоохоронця

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва викрито 29-річного мешканця Київської області, який організував незаконну схему переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Згідно із матеріалами кримінального провадження, підозрюваний через знайомих пропонував чоловікам, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії воєнного стану, організувати безперешкодний перетин кордону України на підставі так званого «білого квитка» – довідки про нібито непридатність для військової служби.

Свої послуги зловмисник оцінив у сумі 9000 доларів США з людини.

Зокрема, за такою схемою чоловік збирався переправити через державний кордон України громадянина призовного віку.

У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримали під час передачі «замовнику» довідки про нібито непридатність до військової служби після сплати другої частини коштів.

Також у ході затримання встановлено, що зловмисник є чинним службовцем правоохоронного органу.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Після проведення першочергових слідчих дій буде прийнято рішення щодо підслідності вказаного кримінального провадження.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося слідчими Святошинського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників 1 управління ДВКР СБ України та УКР ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура