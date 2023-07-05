У столиці чоловіка судитимуть за вбивство товариша

Під час сварки зловмисник вдарив знайомого ножем у груди. Поранення виявилось смертельним. Наступні п’ятнадцять років фігурант може провести за ґратами.

Нагадаємо, подія трапилась у квітні поточного року на провулку Керамічному Голосіївського району. Пізно увечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у квартирі виявлено чоловіка без ознак життя. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та співробітники управління карного розшуку. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у квартирі загиблого протягом тривалого часу мешкав знайомий. Чоловіки зловживали алкогольними напоями. Так, під час чергового розпиття спиртного між друзями виник конфлікт, у ході якого зловмисник кухонним ножем вдарив товариша у груди. Від отриманих травм 61-річний господар оселі помер, а фігурант втік.

Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів оперативники карного розшуку Голосіївського управління спільно зі співробітниками кримінального аналізу встановили місцезнаходження та затримали зловмисника. Причетним до вбивства виявився 48-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

З місця події слідчо-оперативна група вилучила речові докази, що вказували на причетність затриманого до тяжкого злочину. Все вилучене направлено на відповідні експертні дослідження.

Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури зловмиснику було повідомлено про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом направлено до суду для розгляду справи по суті. Обвинуваченому може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва