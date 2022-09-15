Зять вбитого голови Гостомеля і його спільник відбулися штрафом за спробу заробити $600 тисяч на землі з лісового фонду

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області оштрафував двох громадян за зловживання впливом. Вони намагалися продати землю державного лісового фонду за 600 тисяч доларів США.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 9 вересня.

Восени 2021 року зять Гостомельського селищного голови Ростислав Скуратівський зі спільником почали шукати охочи купити 1,2 га землі у лісосмузі поблизу Гостомеля. Ця земля не належала селищній раді, а перебувала в управлінні Держлісагентства України і в постійному користуванні ДП «Київська лісова науково-дослідна станція».

Покупцю запропонували знайти 8 осіб, які напишуть по дві заяви на отримання по 0,15 га землі. Одна із цих заяв мала б надійти на адресу Гостомельської селищної ради, друга — на адресу Держлісагентства. Після чого Держлісагентство готує документи на передачу землі на баланс Гостомельської ОТГ. На сесії селищної ради депутати підтримають розробку землевпорядної документації. Потім земельним ділянкам присвоюються поштові адреси, а на наступній сесії людям нададуть право власності.

В якості гарантії покупцю запропонували побачитися із головою Гостомеля Юрієм Прилипком та його зятем. Пояснюючи, що без родича селищного голови «не вирішується жодне питання, в тому числі пов’язане із виділенням, передачею земель, бо він має в певних колах статус так званого «наглядача» у межах ОТГ».

На цій зустрічі потерпілому пояснили, що гроші треба передати в два етапи — по 300 тисяч доларів. І дуже скоро треба принести першу частину, бо невстановленим слідством особам із Держлісагенства вже треба віддати 100 тисяч доларів.

На наступну зустріч потерпілий привіз лише 10 тисяч, що викликало обурення.

25 листопада після передачі 290 тисяч доларів відбулися затримання. Зятя очільника Гостомеля зловили на парковці біля Центру творчості Ірпінської міської ради, а його спільника — в управлінні ЖКГ, інфраструктури та безпеки ОТГ Гостомельської селищної ради. Предмети, схожі на гроші, вилучили в другого обвинуваченого.

Дії чоловіків кваліфікували як зловживання впливом за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ).

Вони визнали себе винними. Однак у судовому засіданні відмовилися давати свідчення, не оспорюючи обставини справи.

Суд не визнав щире каяття обвинувачених. Їх поведінка під час розгляду справи, на думку суду, не свідчила про це. При визначенні покарання бралась до уваги відсутність майнової шкоди і те, що підсудні не отримали доходу від злочину.

Суд оштрафував чоловіків на 93,5 тис. грн кожного. Це максимальна сума штрафу, передбачена законом за такі дії.

Нагадаємо, що голову Гостомельської ОТГ Прилипка вбили російські військові під час тимчасової окупації навесні 2022-го.