Адвоката не пустили к Чаусу: в СБУ говорят, что экс-судьи… «официально нет в здании»

Адвокат бывшего судьи Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что его не пустили к клиенту, так как официально экс-судьи нет в здании СБУ.

Об этом сообщил адвокат в своем Telegram-канале, передает УНН.

«… Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут выполнить мою просьбу о допуске к клиенту. Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат», — написал Кравец.

Кроме того, в СБУ прокомментировали журналисту УНН, сообщение о «штурме» служащими НАБУ, который якобы состоялся раньше.

«СБУ работает в обычном режиме. Детали по Чауса — со временем», — сказали в пресс-службе.