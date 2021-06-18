Адвокати намагалися заробити на власниках захопленого рейдерами підприємства (відео)

Оперативники Державного бюро розслідувань задокументували шахрайські дії адвоката, який разом зі спільниками намагався заволодіти 10 тисячами доларів США керівників приватного підприємства. Він хотів скористатись їх необізнаністю щодо процедури ухвалення рішень Міністерством юстиції України.

Зокрема, на початку січня 2021 року представник деревообробної компанії направив до Міністерства юстиції України дві скарги на дії приватного нотаріуса щодо незаконного заволодіння об’єктами нерухомості підприємства.

Адвокат у змові зі своїм колегою та невстановленими службовими особами Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту, почали вимагати гроші за нібито пришвидшення та задоволення Колегією їх скарг. При цьому вони не мали ані можливостей, ані наміру допомагати.

Шляхом обману, поза межами договорів про надання правової допомоги, адвокат отримав від потерпілого понад 400 тис. гривень.

У ході розслідування задокументовано понад 10 зустрічей адвокатів та підприємців. 17 червня 2021 одного з адвокатів об’єднання було затримано під час отримання 10 тисяч доларів США.

Цього ж дня відбулась виїмка документів щодо зазначеного підприємства у Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України.

Попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

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ДБР