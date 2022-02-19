Адвокатське посвідчення врятувало помічника судді від покарання за корупцію

Індустріальний райсуд міста Дніпра виправдав колишнього помічника судді від зловживання впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 16 лютого.

Навесні 2018-го до Амур-Нижньодніпровського районного суду звернувся чоловік, який представляв за довіреністю свого клієнта у процесі про розлучення.

Під час вирішення організаційних питань, як то дата і час розгляду справи, представник чомусь запитав помічника судді про можливість зняття арешту з нерухомого майна іншого його клієнта. У свою чергу, помічник судді нібито відповів, що за 1000 доларів та додаткову винагороду для нього особисто, зможе допомогти зняти арешт через Державну виконавчу службу.

Протягом місяця помічник судді начебто неодноразово нагадував про свою пропозицію. У результаті співрозмовник написав заяву до правоохоронних органів, а саме до військової прокуратури, за фактом зловживання впливом. Пізніше, обладнаний засобами фіксування, чоловік передав 700 доларів. Того ж дня помічник судді вручив йому витяг про зняття арешту з нерухомості і в обмін отримав ще 600 доларів, а далі був викритий.

Помічені купюри вилучили з машини помічника судді — купюри лежали на водійському сидінні, а ще частина грошей — в чоловічій сумці.

За результатами аудіо-, відео контролю вбачається, що обвинувачений домовлявся зі своїм знайомим про зняття арешту з нерухомості за грошову винагороду. Так само зафіксовано передачу грошей.

Працівника суду звинуватили у впливі на прийняття рішення службовими особами Амур-Нижньодніпровського відділу державної виконавчої служби міста Дніпро.

У суді допитувався як свідок працівник виконавчої служби, який підтвердив, що до нього приходила знайома і просила консультації саме щодо цього арештованого майна. При цьому жінка начебто уточнила, що про вирішення питання просить її знайомий і назвала прізвище обвинуваченого. З’ясувалося, що є законні підстави для скасування арешту, що і було зроблено без хабара.

Начальник місцевого відділу Державної виконавчої служби сказав, що знає обвинуваченого як помічника судді Амур-Нижньодніпровського районного суду. Але з будь-якими проханнями до нього той ніколи не звертався.

У судовому засіданні обвинувачений вину не визнав та посилався на те, що з 2012 року є адвокатом, і вважає, що порушена процедура повідомлення йому про підозру, а тому всі зібрані докази є недопустимими.

Законом передбачено, що повідомлення про підозру адвокату здійснюється Генеральним прокурором, його заступником, керівником обласної прокуратури в межах його повноважень.

Обвинувачений з 2003 року працював помічником судді. У 2012-му він дійсно отримав посвідчення адвоката, але написав заяву про зупинення адвокатської діяльності і продовжив працювати в суді.

Аналізуючи законодавство, суд робить висновок, що, подавши заяву про зупинення адвокатської діяльності, особа не має права її вести, але не позбавлена статусу адвоката і на неї поширюються гарантії адвокатської діяльності.

Суд погоджується, що прокурор військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону не мав законних повноважень повідомляти підозру помічнику судді, який мав адвокатське посвідчення.

«Водночас помилки досудового слідства не обов’язково мають бути виправлені в суді лише шляхом винесення виправдувального вироку, оскільки є шлях більш короткий і простий. Цей шлях — відмова прокурора від підтримання публічного обвинувачення в суді і закриття останнім кримінального провадження», — написано у вироку.

Справа слухалась 3 роки і прокурор повідомив, що хотів би відмовитися від обвинувачення та заявив клопотання про надання йому часу для підготовки процесуального документу. Суд оголосив перерву, після якої в засідання прибув інший прокурор, який від клопотання попередника відмовився та підтримав обвинувачення і просив засудити обвинуваченого до 2 років позбавлення волі.

Суд ухвалив вирок і визнав всі докази недопустимими, виправдавши обвинуваченого за недоведеністю в його діях складу злочину.

Чоловік працював помічником судді 14,5 років. Після скандалу із затриманням він звільнився і є діючим адвокатом.