За пограбування літньої подружньої пари та зґвалтування жінки засуджено жителя Білгород-Дністровського району

Злочинець проведе за ґратами вісім років.

Нагадаємо: подія сталася в одному з сіл Татарбунарської громади. Зловмисник вночі, зламавши дверний замок, проник у будинок пенсіонерів у пошуках наживи. Щоб відібрати гроші у господарів, він пригрозив їм фізичною розправою та вдарив чоловіка. А забравши 10 тисяч гривень, які вони заощадили, зґвалтував жінку і втік.

За декілька годин правоохоронці встановили, що злочин скоїв раніше судимий за вчинення крадіжки та грабежу місцевий житель. Поліцейські повернули власникам 7000 гривень, які не встиг витратити зловмисник, а останнього затримали в процесуальному порядку. За клопотанням слідчих суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомив начальник відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць, зібравши достатньо доказів, у тому числі низку результатів судових експертиз, слідчі висунули фігуранту обвинувачення у грабежі, поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, та погрозою застосування такого насильства, вчиненому повторно, з проникненням у житло, в умовах воєнного стану, а також у зґвалтуванні. Завершивши досудове розслідування, що тривало під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури, правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 186 та ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України.

Дослідивши надані поліцейськими докази, суд визнав підсудного винним та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини