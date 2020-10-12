Столичный врач-садист молчит, а полиция «подняла» другие преступления с девушками

После жестокого избиения девушки под Киевом стало известно и о других зверствах киевского врача, тренера Алексея Волкова. Пострадавшие убеждены, что счет жертв «маньяка» может идти на десятки, а две девушки погибли при странных обстоятельствах.

Как идет расследование, где сейчас находится подозреваемый – в материале OBOZREVATEL.

Последнее нападение

Огромный резонанс в Украине вызвало избиение 33-летней Ольги Войтенко, которое произошло в загородном доме Алексея Волкова в Вышгородском районе Киевской области.

Девушка познакомилась с ним в сети, а затем переехала под Киев из Донецкой области. Спустя время с Волковым начались проблемы и Ольга заикнулась, что хочет расстаться. Дальше – как в кошмарном сне. Мужчина набросился на нее с дубинкой и жестоко избил. Ольга кричала и звала на помощь, а потом потеряла сознание.

Алексей Волков замотал ее в покрывало и бросил в свой автомобиль. Выбежавшим на улицу соседям Волков заявил, что кто-то напал на его девушку. От предложения вызвать скорую помощь отказался – мол, сам отвезу. Соседи вызвали полицию…

При поступлении в больницу у Ольги диагностировали черепно-мозговую травму, переломы рук, выбитые зубы… Теперь девушке предстоят длительное дорогостоящее лечение и ряд операций.

В больнице Ольгу проведывает и другая пострадавшая от Волкова – киевлянка Ася Зброцкая. Девушка тоже пережила жестокое избиение, поджог машины и угрозы. С 2014 года она пыталась решить этот вопрос в правовом поле. Говорит, если бы тогда было нормальное следствие, преступника удалось бы остановить.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал OBOZREVATEL, что география действий подозреваемого действительно довольна обширна, а несколько преступлений произошли в Киеве. Возможно, в ближайшее время все производства будут объединены.

Что касается избиения Ольги Войтенко, то квалификация производства может быть изменена.

«По окончанию лечения девушки будет проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза и тогда уже состоится окончательная квалификация. Мы не исключаем, что ст. 121 ч. 1 УК Украины (Нанесение тяжких телесных повреждений) по результатам экспертизы может превратиться в покушение на убийство. Ждем, что скажут эксперты о характере нанесения ударов, степени тяжести травм – тогда следователь сможет определиться с квалификацией», – рассказал Небытов.

Полиция ищет жертв и свидетелей

Начальник полиции Киевской области также рассказал OBOZREVATEL, что правоохранители получили определенную информацию, касающуюся якобы самоубийства одной из девушек подозреваемого.

«Наш подозреваемый может быть причастен как минимум к доведению до самоубийства девушки в 2016 году. А возможно – и к убийству. Сейчас мы проводим следственные действия и ищем свидетелей», – уточнил Андрей Небытов.

По его словам, кроме уже известных правоохранителям пострадавших, другие жертвы «фигуранта» в полицию не обращались. Однако несколько девушек активно помогают следствию.

Волков замолчал

Алексей Волков сейчас находится в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве. Небытов говорит, что подозреваемый не сотрудничает со следствием, пытается избегать участия в следственных действиях.

«Судя по всему, такой способ защиты выбрал адвокат подозреваемого. Но нам это не мешает. В соответствии с УПК показания подозреваемого, даже признательные, роли не сыграют. Важно, чтобы следствие тщательно все отработало», – рассказал начальник полиции Киевской области.