Після обшуків у Стахіва антивакцинаторна «тітушня» увірвалась до лікарні у Львові, де лікують COVID-19

У цю лікарню після скарг на погане самопочуття доправили скандального Стахіва.



У Львові після обшуків у скандального антивакцинатора Остапа Стахіва, якого підозрюють у співпраці із російськими спецслужбами, його прихильники увірвались до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де лікують хворих на коронавірус.

Про це повідомив генеральний директор лікарні Олег Самчук.

За даними медика, люди прийшли у приймальне відділення лікарні без масок та сертифікатів вакцинації, вони намагались потрапити у приміщення, де лікують хворих.

“Півгодини було заблоковане приймальне відділення лікарні. Люди без масок і COVID-сертифікатів зайшли в приміщення. Нам довелося викликати поліцію”, – повідомив Олег Самчук.

На відео, яке вже стало недоступним, видно, як поліція спочатку переконує осіб, які назвались “народом України”, вдягнути маски та покинути приміщення лікарні. Після відмови поліція відтиснула невідомих, через що стались сутички.

За даними видання ZAHID.NET, інцидент стався через те, що у цю лікарню після скарг на погане самопочуття доправили скандального Стахіва. Проте медики не знайшли приводів для госпіталізації, тоді у лікарню увірвались антивакцинатори.

У прокуратурі Львівської області повідомили, що Стахіву інкримінують насильницьке захоплення державної влади та зміну конституційного ладу (ч.ч. 1, 2 ст. 109 КК України).

“Слідчі дії тривають, наразі вирішуються питання щодо обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчиненого правопорушення”, – повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, в Остапа Стахіва у Львові правоохоронці провели обшуки. На захист скандального антивакцинатора прийшли його однодумці, які агресивно поводились та повідомили про “замінування” квартири, в якій тривали слідчі дії.

Варто зазначити, що СБУ блокує діяльність антиукраїнської мережі, яка під “антивакцинаторськими” гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Так, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.

У результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

Лідеру так званих “антивакцинаторів” та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.

У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із “власною міліцією” та “економікою”.

Під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ.

Тривають слідчі дії.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники регіональних управлінь СБУ у Львівській, Чернігівській та Миколаївській областях за координації Департаменту захисту національної державності СБУ, Головного слідчого управління СБУ та процесуального керівництва Львівської та Чернігівської обласних прокуратур. // Діло