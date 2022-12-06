Протягом тижня поліцейські Києва затримали 20 осіб, які переховувались від правоохоронних органів

Також поліцейські розшукали 20 безвісно зниклих осіб. Окрім цього тривають оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації 11 тіл померлих.

Упродовж минулого тижня працівники управління карного розшуку поліції Києва здійснювали заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. За вказаний період поліцейські встановили місцезнаходження та затримали 20 зловмисників, які переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

Більшість серед скоєних ними правопорушень – крадіжки, грабежі, шахрайства, порушення правил безпеки дорожнього руху та наркозлочини. Аби знизити рівень злочинності у цьому напрямку, під особливою увагою правоохоронців також залишаються майнові злочини.

Крім того столичні оперативники продовжують роботу з пошуку безвісно зниклих осіб. Правоохоронці розшукали 79 осіб та відновили їх зв’язок з родичами.

Також поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл померлих – встановлено 11 осіб.

Правоохоронці продовжуватимуть здійснювати роботу у цих напрямках й надалі.

Відділ комунікації поліції Києва