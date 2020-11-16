на Львівщині чоловік з гранатою пограбував магазин

У селі Суховоля Городоцького району Львівської області 15 листопада близько 16.20 раніше судимий 42-річний чоловік зайшов до продуктового магазину і, погрожуючи предметом, схожим на гранату, вимагав у продавчині товари.

Жінці вдалося втекти та зателефонувати до поліції. Сам зловмисник забрав її сумочку з грошима та особистими речами і втік.

Правоохоронці оперативно затримали грабіжника. Він був п’яний і ховався у лісосмузі неподалік сусіднього села.

У нього вилучили два предмети, схожі на гранати РГД-5 та інші речові докази. Їх мають дослідити експерти.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.187 ККУ – Розбій. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. // ФАКТИ