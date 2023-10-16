побили до смерті та викинули тіло: у києві оперативники затримали двох підозрюваних

З метою заволодіння цінними речами та грошима потерпілого, зловмисники завдали йому численних ударів, затискали пальці обценьками, а потім перенесли тіло під паркан, закидавши сміттям. Фігурантам повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Їм загрожує довічне ув’язнення.

До чергової частини Дарницького управління поліції від заявниці надійшла інформація про виявлення мертвим чоловіка на вулиці Канальний. На місце події прибули співробітники карного розшуку, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції.

Під час огляду потерпілого судово-медичний експерт виявив численні тілесні ушкодження. Згодом розтин тіла показав, що смерть чоловіка настала внаслідок отриманих травм.

Начальник Дарницького управління поліції Олег Гудима повідомив, що протягом доби оперативники столичного главку та відділу кримінальної поліції територіального підрозділу встановили обставини події та затримали підозрюваних:

«Як стало відомо, загиблий – уродженець Сумщини, який приїхав до Києва на заробітки. Того дня потерпілий разом зі знайомим саме купив алкогольні напої, а по дорозі з магазину вони зустріли ще двох товаришів, які запросили їх на застілля у будівельний вагончик. Згодом між чоловіками виник конфлікт, у ході якого двоє фігурантів, 37 та 46 років, побили сумчанина. У подальшому вони дізналися, що потерпілий має при собі мобільний телефон і банківську картку, на якій, ймовірно, можуть бути гроші. Аби отримати пароль від картки, нападники почали затискати йому пальці обценьками».

Від отриманих травм чоловік втратив свідомість, тож зловмисники кинули його вниз з вагончика, який розташований на висоті близько півтора метра від поверхні землі. Після падіння потерпілий перестав подавати ознаки життя. З метою приховування слідів злочину порушники перетягнули тіло чоловіка під паркан місцевого підприємства та закидали сміттям.

«Ми вилучили у підозрюваних речові докази та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а слідчі розпочали кримінальні провадження за п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб. За погодженням із Дарницькою окружною прокуратурою фігурантам повідомлено про підозру у вчинені. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі», – розповів очільник районного управління поліції.

На час досудового слідства підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва