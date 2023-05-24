Ошукав в Інтернеті 15 людей – жителя Володимира судять за шахрайства

Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені про вчинення 32-річним жителем Володимира шахрайств шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, упродовж серпня-грудня 2022 року раніше судимий чоловік розміщував у соціальних мережах та на сайтах в Інтернеті оголошення про здійснення доставки вантажів у Велику Британію та привласнював усе, що громадяни хотіли передати рідним у Лондон.

Окрім того, він брав передплату за «бронювання місць для багажу в автомобілі», а також «здавав в оренду» неіснуючі квартири в різних містах України.

Таким чином зловмисник ошукав 15 громадян та заволодів грошима й цінностями на суму понад 60 тисяч гривень.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.

Прокурори укотре звертаються до краян із проханням бути уважними та обережними, замовляючи та оплачуючи послуги в мережі Інтернет, аби не стати жертвою ошуканців.

Пресслужба обласної прокуратури