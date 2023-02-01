В Митній службі «епідемія»: заступник звільненого голови та підлеглі «захворіли» – нардеп

Руслан Черкаський нібито намагається “домовитися” і відмовився писати заяву про відставку.

В Митній службі України справжня “епідемія”. Заступник голови Руслан Черкаський та низка його підлеглих терміново пішли на “лікарняний”.

За словами народного депутата України Ярослава Железняка, поки що радіти подіям щодо Митної служби зарано, хоч і було ухвалено рішення про звільнення всього ключового її складу. Він зазначив, що написали заяви про звільнення та були звільнені виконувач обов’язків голови В’ячеслав Демченко та перший заступник голови Олександр Щуцький.

“А ось головний “сірий кардинал” та відповідальний за контрабанду заступник Руслан Черкаський, як і передбачає стара традиція українських корупціонерів, різко захворів. Ну спочатку всю ніч намагався “все владнати”, і коли зрозумів, що ночі для такої справи мало…відмовився подавати заяву про власну відставку та пішов на “лікарняний”. Можна сказати, що Черкаський цілу епідемію зробив у митниці, тому що всі його підлеглі з ключових департаментів теж чомусь одразу пійшли на “лікарняний” або у відпуску”, – розповів Железняк.

В Митній службі України справжня “епідемія”. Заступник голови Руслан Черкаський та низка його підлеглих терміново пішли на “лікарняний”.

За словами народного депутата України Ярослава Железняка, поки що радіти подіям щодо Митної служби зарано, хоч і було ухвалено рішення про звільнення всього ключового її складу. Він зазначив, що написали заяви про звільнення та були звільнені виконувач обов’язків голови В’ячеслав Демченко та перший заступник голови Олександр Щуцький.

“А ось головний “сірий кардинал” та відповідальний за контрабанду заступник Руслан Черкаський, як і передбачає стара традиція українських корупціонерів, різко захворів. Ну спочатку всю ніч намагався “все владнати”, і коли зрозумів, що ночі для такої справи мало…відмовився подавати заяву про власну відставку та пішов на “лікарняний”. Можна сказати, що Черкаський цілу епідемію зробив у митниці, тому що всі його підлеглі з ключових департаментів теж чомусь одразу пійшли на “лікарняний” або у відпуску”, – розповів Железняк.

Обшуки в Митній службі – що відомо

Сьогодні, 1 лютого, Кабінет міністрів офіційно звільнив виконувача обов’язків голови Митної служби В’ячеслава Демченка та двох його заступників. Відповідні кадрові рішення були ухвалені на урядовому засіданні.

Зокрема, Кабмін визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державної митної служби на Демченка.

Водночас Кабмін звільнив Олександра Щуцького з посади першого заступника голови Державної митної служби.

Крім того, уряд порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника голови Державної митної служби Руслана Черкаського. На час дисциплінарного провадження його відсторонено від займаної посади.

При цьому Кабмін призначив новим тимчасовим виконувачем обов’язків голови Держмитслужби Сергія Звягінцева, який працює на посаді заступника цього відомства з січня 2021 року, а до цього очолював Державну службу морського та річкового транспорту. // УНІАН