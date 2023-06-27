У Львові держвиконавиця за 1300 доларів обіцяла «вирішити питання» з аліментами

За вказану «винагороду» жінка обіцяла зняти арешт з майна боржника зі сплати аліментів. За скоєне їй загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Зловмисницю викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, державна виконавиця одного з відділів державної виконавчої служби у місті Львові, 48-річна місцева мешканка, вимагала від боржника, рахунки якого були заблоковані за несплату аліментів, неправомірну вигоду за сприяння в незаконному знятті арешту з майна.

Свої послуги посадовиця оцінила у 1300 доларів США.

Зловмисницю було затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання неправомірної вигоди.

Слідчі повідомили затриманій про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади.

Відділ комунікації поліції Львівської області