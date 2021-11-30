В Киеве пьяный водитель на Toyota, убегая от полиции, разбил четыре автомобиля (видео)

В Киеве водитель Toyota Venza, во время побега от полиции за нарушение правил дорожного движения, совершил ДТП еще с четырьмя автомобилями.

Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в столичной патрульной полиции, пишет УНН.

“Вчера, около 21 часа, на перекрестке Парковой дороги и Днепровского спуска полицейские батального сопровождения управления безопасности дорожного движения ДПП обратили внимание на авто Toyota Venza, что двигалось по городу без включенного света фар в темное время суток. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель требование проигнорировал. Когда же увидел, что патрульные преследуют его на служебном авто, ускорив движение, начал убегать. Однако, не справившись с управлением, водитель сперва допустил столкновение с автомобилем Mercedes, затем, продолжив движение, совершил ДТП с тремя транспортными средствами — Volkswagen Touran, Volvo XC60, Toyota Prius.

Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил и вывод врача-нарколога из медицинского учреждения, куда впоследствии доставили на освидетельствование нарушителя.

Водителя отстранили от управления транспортным средством и составили на него административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КУоАП.