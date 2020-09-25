На Львівщині судитимуть учасників корупційної «схеми» з видачі фітосанітарних сертифікатів при імпорті товарів

Посадовці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Львівській області та фітосанітарної лабораторії налагодили схему із систематичного «заробітку» на погодженні сертифікатів при імпорті товарів, зокрема, у зоні митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва Львівської прокуратури задокументували протиправну діяльність осіб, які налагодили корупційну «схему» погодження та видачі відповідних сертифікатів якості харчових продуктів.

З метою отримання винагороди підозрювані умисно створювали умови задля затягування процесу оформлення продукції, яка швидко псується. Аби пришвидшити процедури отримання фітосанітарних сертифікатів, підприємці повинні були сплачувати від однієї до двох тисяч гривень з кожної фури.

Правоохоронці задокументували факти надання коштів, які в подальшому були розподілені між учасниками «схеми». Попередньо встановлено, що щомісячна сума неправомірної вигоди, яку отримували посадовці, сягає 250 тисяч гривень.

28 серпня, організаторці та учасникам злочинної схеми було повідомлено про підозру за ч.3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Всім фігурантам справи обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застав від 105 до 126 тисяч гривень.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України