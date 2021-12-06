53-річний буковинець заманив та зґвалтував 15-річну дівчину

Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного жителя Дністровського району за фактом зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, обвинувачений заманив 15-річну дівчину до свого помешкання, сказавши, що має віддати посилку для її сім’ї. Опинившись у будинку, він почав психологічно тиснути на дитину, погрожувати фізичною розправою, якщо вона буде чинити йому опір. Застосовуючи силу зґвалтував її.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріали Чернівецької обласної прокуратури